Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Paauw'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret - Futbol Haberleri

        Paauw'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret

        Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:42 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paauw'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
        ABONE OL

        Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Frank Paauw, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        TFF'nin açıklamasında, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette gündeme dair konuların değerlendirildiği, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

        Görüşmede Hacıosmanoğlu ile Frank Paauw arasında karşılıklı hediye takdimi yapıldığı ve Hollandalı başkanın Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ni gezerek bilgi aldığı kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        Oval Ofis'in masası değiştirildi
        İlk 11'ler belli oldu
        İlk 11'ler belli oldu
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        Kızının katili 'ağırlaştırılmış müebbet' aldı
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Megakent beyaz gelinlik giydi
        Kaybolan demans hastası ölü bulundu
        Kaybolan demans hastası ölü bulundu
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İstanbul'da kar tedbirleri
        İstanbul'da kar tedbirleri
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yanlış planlamanın hatası!
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Yunan adası Santorini'deki volkan aktif hale geldi
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?