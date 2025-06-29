Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde hareket halinde olan askeri konvoyun yakınına yerleştirilen patlayıcı uzaktan infilak ettirildi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 asker öldü, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN'I SUÇLADI

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıyı Hindistan'ın planladığı ve Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiği savunuldu.

Saldırının ardından gerçekleşen çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan destekli terörizmi ülkeden söküp atma kararlılığını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor. TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI KINADI Türkiye, Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Hayber Pahtunva eyaletindeki terör saldırısında yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu kaydedildi. "Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesinde dayanışmasını sürdüreceği belirtildi. Hayber Pahtunhva eyaletindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de olduğu 24 kişi yaralanmıştı. AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN PAYLAŞIM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan'daki terör saldırısıyla ilgili, "Bu terör saldırısını lanetliyoruz. Kalbimiz ve desteğimiz kardeş Pakistan'la beraber" ifadesini kullandı.