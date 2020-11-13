Euroleague'de 8. hafta heyecanı Panathinaikos Anadolu Efes maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 22:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 8. hafta maçı olan Panathinaikos Anadolu Efes mücadelesi bu akşam 22:00'de beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

EFES ATİNA'DA GALİBİYET ARIYOR

Anadolu Efes, Panathinaikos OPAP karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 693. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 692 müsabakada 391 galibiyet ve 301 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 445. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 444 mücadelede 234 galibiyet ve 210 yenilgi gördü.