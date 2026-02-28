Canlı
        Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven için ayrılık kararı! - Basketbol Haberleri

        Panathinaikos'ta Ömer Faruk Yurtseven için ayrılık kararı!

        Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı

        Giriş: 28.02.2026 - 16:48
        Panathinaikos'ta Ömer Faruk için ayrılık!

        Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR Basketbol Takımı, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ile yollarını ayırdı.

        Yunan ekibinden yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR, Ömer Yurtseven ile olan iş birliğinin sona erdiğini duyurur. Ekibimize yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür eder, hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

        Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ile bu sezon Avrupa Ligi'nde görev aldığı 19 maçta 6,3 sayı ve 3,5 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi

        Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

