Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi!

        Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi!

        Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ve Obradovic resmen imzayı attı!

        Panathinaikos, Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic'in getirildiğini açıkladı.

        Yunanistan ekibi, Sırp çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazanarak kulübün efsane isimleri arasına girmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muğla ve Aydın'da orman yangını

        (ANKA)Muğla ve Aydın'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangınlar çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, 6 farklı noktadaki yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Hayatını kaybeden ağabeyin kurtardığı kardeşinden de acı haber!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        Tüm gözler İsviçre'de! Kritik görüşme başladı!
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        İran medyası: Hürmüz'de geçişlere izin verilmiyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        İğne yüzünden engelli kaldı! Doktorun 4 yıl hapsi isteniyor
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        Meta’dan yasal dokunulmazlık talebi!
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        5 kişinin öldüğü kazada yeni gelişme
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        YKS'de ikinci gün heyecanı: AYT sona erdi
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        Ünlülerden Babalar Günü paylaşımı
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        İklim krizinde sivrisinek ve kene alarmı!
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        4.5 ay sonra ölü bulundu
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Musaba için ayrılık iddiası!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Boşanma sonrası yanına gittiği babası öldürdü!
        Nişan mutluluğu
        Nişan mutluluğu
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Filenin Sultanları'ndan muhteşem geri dönüş!
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Resmi düğün fotoğraflarını paylaştılar
        Ne denir ne anlanır?
        Ne denir ne anlanır?
        Aşk dolu paylaşım
        Aşk dolu paylaşım
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        IMDb’ye göre tek mekanda geçen en iyi 12 film
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Resimde gizlenen kuşu fark edebildiniz mi?
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması
        Amerikan devinden Türkiye çıkarması