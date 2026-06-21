Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic dönemi!
Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.
Giriş: 21 Haziran 2026 - 15:27 Güncelleme:
Panathinaikos, Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlük görevine Zeljko Obradovic'in getirildiğini açıkladı.
Yunanistan ekibi, Sırp çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1999-2012 yıllarında Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, 5 EuroLeague şampiyonluğu, 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu ve 7 Yunanistan Kupası kazanarak kulübün efsane isimleri arasına girmişti.
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