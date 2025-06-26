Panathinaikos, T.J. Shorts'u kadrosuna kattı!
Panathinaikos, Paris Basketball'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Amerikalı oyun kurucu TJ Shorts'u kadrosuna kattı.
Panathianikos BC geçen sezonu Fransız ekibi Paris Basketball'da geçiren oyun kurucu TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Bu sezon Paris forması ile ilk EuroLeague deneyimini yaşayan 27 yaşındaki Amerikalı çıktığı 37 maçta; 19.0 sayı, 7.3 asist, 2.6 ribaunt ve 1.0 top çalma ortalamları ile yılın beşine seçildi.
AVRUPA TARİHİNE GEÇTİ
1.75'lik guard daha önce 2021-2022 sezonunda Telekom Basket Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda ise Paris Basket ile EuroCup'ta hem şampiyonluğa ulaşmış hem de MVP ödülünün sahibi olmuştu.