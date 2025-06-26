Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Panathinaikos, T.J. Shorts'u kadrosuna kattı! - Basketbol Haberleri

        Panathinaikos, T.J. Shorts'u kadrosuna kattı!

        Panathinaikos, Paris Basketball'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Amerikalı oyun kurucu TJ Shorts'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 13:49 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panathinaikos, T.J. Shorts'u kadrosuna kattı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Panathianikos BC geçen sezonu Fransız ekibi Paris Basketball'da geçiren oyun kurucu TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Bu sezon Paris forması ile ilk EuroLeague deneyimini yaşayan 27 yaşındaki Amerikalı çıktığı 37 maçta; 19.0 sayı, 7.3 asist, 2.6 ribaunt ve 1.0 top çalma ortalamları ile yılın beşine seçildi.

        AVRUPA TARİHİNE GEÇTİ

        1.75'lik guard daha önce 2021-2022 sezonunda Telekom Basket Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda ise Paris Basket ile EuroCup'ta hem şampiyonluğa ulaşmış hem de MVP ödülünün sahibi olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Efe 3 yaşındaydı... Bir babanın yandığı an!
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        İstanbul'da gürültü kararı! Para cezası uygulanacak!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        Yapay zekaya 2,5 milyar Euro yatırım
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da