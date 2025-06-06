Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.486,56 %0,12
        DOLAR 39,2341 %-0,11
        EURO 44,8153 %-0,31
        GRAM ALTIN 4.239,03 %0,05
        FAİZ 43,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 45,67 %1,38
        BITCOIN 103.742,00 %3,22
        GBP/TRY 53,1574 %-0,28
        EUR/USD 1,1422 %-0,20
        BRENT 65,39 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 6.930,82 %0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı

        Yasadışı bahisten elde edilen paraların Papara üzerinden aktarıldığı kripto cüzdan hesaplarının sahiplerinden birinin emekli bir doktor olduğu iddia edildi. Kripto cüzdanından 6 milyon 31 bin USDT (Doların sanal versiyonu, stabil coin) çıktığı tespit edilen doktor Mehmet Eyüp Oğan tutuklandı.

        Giriş: 06.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında bulunduğu 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından tutuklanmıştı.

        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"
        "Blokeler kademeli olarak kaldırılacak"

        6 MİLYON USDT ÇIKTI

        Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren MASAK raporuna göre, 2021- 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı. Bu hesaplardaki paralar 274 farklı banka hesabına aktarıldı. Paralar bu hesaplardan da 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildi. Bir kripto cüzdan adresinin sahibinin ise emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan olduğu belirlendi. Mehmet Eyüp Oğan’ın sahibi olduğu kripto cüzdan adresinden yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Oğan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Oğan, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklandı.

        HESABI BAŞKASININ KULLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

        Oğan’ın avukatı Alirıza Dizdar beyanında, “Müvekkilim doktordur, kalp rahatsızlığı vardır. 2014 yılından beri müvekkilim Papara kullanmamıştır. Müvekkilimin hesabını kullanan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Faillerin yakalanması gerekirken müvekkilim yıllardır bu olay yüzünden mağdur olmuştur. Müvekkilim satranç ustası, yelken takım eğitmeni, doktordur. Müvekkilimin cüzdanını kimin kullandığını bulmak zorundayız, yıllardır mağdurdur. Müvekkilim fail değildir ancak asıl şüpheliler yakalanmadan biz rahat etmeyeceğiz” dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Soruşturma kapsamında, örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere yaklaşık değeri 5 Milyar TL olan toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el konulmuştu. El konulan PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kutuplaşmaya prim vermeyeceğiz
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        Sadece Düzce'de 92 yaralı! Gelenek bozulmadı!
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        FAO: Her yıl 600 milyon kişi gıda kaynaklı hastalıklarla savaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        Farklı ülkelerin kurban bayramı gelenekleri!
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        "Kurban Bayramımız mübarek olsun"
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        İşte dünyada en çok kazanan teknik direktörler! Mourinho'da ilk 10'da
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Tam 4 gün oldu! Korkutan bekleyiş!
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'de bulundu! 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        Dayısını caddenin ortasında bıçakladı! Kanlı miras!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        A Milli Takım, ABD karşısında!
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        Trump-Musk savaşında ne oldu? Neler olabilir?
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        İşte G.Saray'ın Sane teklifi!
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Kızıl saç ve mavi göz nasıl mümkün oluyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        Hangi firma hangi Yunan Adasına nereden kalkıyor?
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları
        "Bu güzelliği kaçırdın" pozları