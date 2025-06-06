Papara soruşturmasında yeni gelişme: Doktor tutuklandı

Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında, yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerine aracılık ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın arasında bulunduğu 13 şüpheli, “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından tutuklanmıştı.

6 MİLYON USDT ÇIKTI

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren MASAK raporuna göre, 2021- 2023 yılları arasında yasadışı bahis sitelerinde 26 bin 12 Papara hesabı kullanıldı. Bu hesaplardaki paralar 274 farklı banka hesabına aktarıldı. Paralar bu hesaplardan da 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildi. Bir kripto cüzdan adresinin sahibinin ise emekli doktor Mehmet Eyüp Oğan olduğu belirlendi. Mehmet Eyüp Oğan’ın sahibi olduğu kripto cüzdan adresinden yaklaşık 6 milyon 31 bin 242 USDT çıkışı yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Oğan emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Oğan, kuvvetli suç şüphesi, delillerin henüz yeterince toplanmamış olması, cezanın alt ve üst sınırı dikkate alınarak tutuklandı.