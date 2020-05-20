Papirüs sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PAPİRÜS NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, Papirüs şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "papirus, papüris, papürüs" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'papirüs 'tür.

PAPİRÜS NEDİR? TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Papirüs TDK sözlüğüne göre; 'Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen, sürüngen, çıplak saplı, otsu bir bitkidir. Ve Eski Mısırlıların bu bitkinin saplarından yaptıkları kağıda da papirüs adı verilir.' Papirüs, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.