SON DAKİKA: Faizsiz ev alma şirketlerine para yatıranlar ne olacak? Devlet güvencesi altında mı? - Haberler

Faizsiz finansman modeliyle konut ve taşıt edindiren tasarruf finansman şirketleri, 7292 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile BDDK denetim ve gözetimine alınmıştı.

BDDK, yasa değişikliği sonrası bu alanda faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için intibak şartı getirmişti. Bugün yapılan açıklamaya göre ilgili şartlarını sağlayamadığı için faizsiz finansman modeliyle konut ve taşıt edindiren 21 şirketin tasfiyesine karar verilerek 01.07.2021 tarihi itibarıyla tasarruf finansman faaliyetinde bulunma yetkilerinin bulunmadığı kaydedildi.

Peki, söz konusu şirketlerde tasarrufu olan vatandaşın durumu ne olacak? Yasaya göre bu şirketlere yapılan ödemeler kamu güvencesi altında değil.

HABERTÜRK'ün edindiği bilgilere göre, BDDK ve TMSF vatandaşın mağdur olmaması için çalışmalara başladı. Buna göre, tasfiyesine karar verilen söz konusu 21 firma için BDDK ve TMSF çatısı altında bir Tasfiye Kurulu kurulacak.

Normal şartlarda bu tasarruflar kamu güvencesi altında olmamasına karşın kurul gözetiminde ilgili firmaların tüm müşterilerinin parası ödenmeye çalışılacak. Ödemelerin şirket varlıklarının ve sahiplerinin satışı üzerinden elde edilen parayla karşılanacağı öğrenildi.

BDDK'nın tasfiyesine karar verdiği 21 firma ise şöyle:

1- IKTİSATEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

2- VİZYONEVIM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

3- DOĞRUEVIM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

4- FİNANSEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5- BİRİKİMEVİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON A.Ş.

6- FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV ORGANİZASYON A.Ş.

7- YAŞAMEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

8- HH AYDIN YATIRIM HOLDING A.Ş.

9- İHTİYAÇEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV İLETİŞİM ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

10- VARLIKEVİM GAYRİMENKUL A.Ş.

11- İSTEK EVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.

12- İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.

13- DESTEKEVİM GAYRİMENKUL İNŞAAT TAAHHÜT OTOMOTİV ORGANİZASYON SANAYİ TİCARET A.Ş.

14- GERÇEKEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

15- DEĞER TASARRUF GAYRİMENKUL A.Ş.

16- ÖNCEEVIM GAYRİMENKUL OTOMOTİV PAZARLAMA SANAYİ TİCARET A.Ş.

17- MOREVIM TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV ENERJİ ORGANİZASYON VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş.

18- HEDEFEVİM GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.

19- GELECEK TASARRUF GAYRİMENKUL OTOMOTİV VE ORGANİZASYON A.Ş.

20- BİRLİKBİRİKİM GAYRİMENKUL ORGANİZASYON PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLETİŞİM OTOMOTIV İLETİŞİM ORGANİZASYON

21- TASARRUF ORGANİZASYON VE GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş.