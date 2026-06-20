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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro: 16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik

        Gustavo Alfaro: 16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik

        Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Takımımız'ı 10 yendikleri maçın ardından konuştu. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Alfaro, "16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik ve bunu başardık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 11:30 Güncelleme:
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        "16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik"

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Türkiye'yi 1-0 mağlup eden Paraguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Gustavo Alfaro, Türkiye'ye karşı nasıl kazanacaklarını bildiklerini ve bunu sahada uyguladıklarını söyledi.

        Alfaro, San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik ve bunu başardık." dedi.

        Heyecan içinde bir maç oynandığını aktaran deneyimli teknik adam, "Oyuncularımın doğru bir kafa yapısıyla sahada ellerinden geleni yapacağına inanıyordum. ABD ile oynadığımızda daha farklı bir durum vardı, orada gol yemiştik ama bugün biz ilk golü attık. Futbolda yarın ne olacağı belli olmaz, bugün maçı kaybetmiş olsaydık o zaman çok büyük bir farkla Avustralya’yı yenmemiz gerekecekti. O açıdan Türkiye maçının çok önemli olduğunu biliyorduk. 'Oyuncularımı koruyun, birine saldıracaksanız bana saldırın.' demiştim. Çünkü oyuncuların inançlarını biliyordum, çok zor bir hafta geçirdik Sanki her şey yanlış gidiyor gibi bir hal vardı, Dünya Kupası’nda işler iyi gitmezse bedelini ödersiniz, elenirsiniz. 16 yıllık hayalin 7 günde bitmesini istemedik ve bunu başardık. Bittiği zaman çok üzücü olur ama bu futbol." değerlendirmesinde bulundu.

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        Türkiye'yi çok iyi analiz ettiklerinin altını çizen Arjantinli teknik adam, "Türkiye’ye karşı nasıl kazanabileceğimizi biliyorduk ve kazandık. Türkiye çok daha fazla topa sahip oldu, çok daha fazla gol şansı yakaladılar. Sonuç adil ya da değil diyebilirsiniz, rakip takım sayısal avantajını çok iyi kullanamadı. Burada mesela taktik diziliş değil oyuncuların ruhu. Bu maç zorsa Avustralya maçı daha zor olacak, pek çok oyuncumuz yok. Bütün maç boyunca rakibi savunmamız gerekti ama bunu yaptık çünkü Dünya Kupası’na gelmemiz 16 yıl sürdü. Hakan Çalhanoğlu, Arda ve İsmail arasında bir üçgen oluştu, bunu bozduk, Kenan Yıldız’ı da birebir bırakmak istemedik. Yıldız’ın bulunduğu bölgede alan savunması yaptık, Arda da pas yapmaya çalıştığı zaman hep onu muhafaza altında tuttuk. En tehlikeli pozisyonlar sol kanattan geliyordu." şeklinde konuştu.

        "KENDİMİZE OLAN İNANCI GERİ KAZANDIK"

        "Paraguay'ın işinin bittiğini düşündüğünüz anda Paraguay'dan korkmak gerek" sözlerini kullanan Alfaro, "Bir teknik direktör olarak yaşadığım en güzel günlerden biri oldu. Teşekkür edilecek olan ben değilim oyuncularım. Kendimize olan inancı geri kazandık. Buraya bir tarih yazmaya geldik, yazacağımız tarihin yeterince güzel olması için her türlü duyguyla mücadele etmemiz gerekiyor. Hakeme gelince bu maçları yönetmek çok kolay değil, yeni kurallar devreye sokuluyor. Bazen bazı şartlarda sonucun öyle de böyle de olabileceğini düşünüyorum. Her zaman her şey çok net olmayabiliyor. Oyunun bütün kuralları Paraguay için de geçerliydi." açıklamasında bulundu.

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