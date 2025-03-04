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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Paris Basket: 83 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Paris Basket: 83 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU

        Turkish Airlines EuroLeague'in 17. hafta erteleme maçında Paris Basket sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Müsabakayı temsilcimiz 83-87 kazandı ve ligde 18. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:46
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        Paris'te kazanan F.Bahçe Beko!
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        THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftanın erteleme karşılaşmasında Fransız ekibi Paris Basket ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Üçüncü çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler müsabakayı 83-87 kazandı.

        Bu sonuçla birlikte F.Bahçe Beko 27 maçta 18. galibiyetini aldı. Paris ekibi ise 10. mağlubiyetini elde etti.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. Periyot: Paris Basket 26-16 F.Bahçe Beko

        2. Periyot: Paris Basket 45-37 F.Bahçe Beko

        3. Periyot: Paris Basket 60-63 F.Bahçe Beko

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