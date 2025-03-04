Paris Basket: 83 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU
Turkish Airlines EuroLeague'in 17. hafta erteleme maçında Paris Basket sahasında Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Müsabakayı temsilcimiz 83-87 kazandı ve ligde 18. galibiyetini elde etti.
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 17. haftanın erteleme karşılaşmasında Fransız ekibi Paris Basket ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Üçüncü çeyrekten itibaren oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler müsabakayı 83-87 kazandı.
Bu sonuçla birlikte F.Bahçe Beko 27 maçta 18. galibiyetini aldı. Paris ekibi ise 10. mağlubiyetini elde etti.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: Paris Basket 26-16 F.Bahçe Beko
2. Periyot: Paris Basket 45-37 F.Bahçe Beko
3. Periyot: Paris Basket 60-63 F.Bahçe Beko