        Parmos Bordo: 75 - Gaziantep Basketbol: 67 | MAÇ SONUCU

        Parmos Bordo: 75 - Gaziantep Basketbol: 67 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 75-67 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 23:26 Güncelleme:
        Parmos Bordo, Gaziantep'i farklı geçti!

        HT Spor'un yayıncısı olduğu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 75-67 mağlup etti.

        Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 16-12 önde tamamlasa da devreye Gaziantep Basketbol 33-31 üstünlükle girdi.

        Üçüncü çeyreği 52-46 önde bitiren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 75-67 galibiyetle ayrıldı.

        Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Balıkesir ekibi, üç galibiyete ulaşması halinde gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

        Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar günü Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.

