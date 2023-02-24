Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon 15. galibiyetini elde ederken, ev sahibi ekip 12. mağlubiyetini aldı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Partizan karşılaşması için üzerinde "Türkiye için el ele" yazılı tişörtlerle ısınan sarı-lacivertli oyuncular, mücadeleye de siyah formayla çıktı.