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        Haberler Gündem HT Trend Pasaportun ‘gramajı’ düştü

        Pasaportun ‘gramajı’ düştü

        Bir sosyal medya kullanıcısı yeni aldığı pasaportu eskileri ile paylaşarak hem kağıt kalitesinin zayıfladığını hem de sayfa sayısının düştüğünü gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:02 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:02
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        Pasaportun 'gramajı' düştü
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        Pasaport ile ilgili tartışmalar son dönemde başvuru süreci ve ücretleri ile gündem olurken sosyal medyada paylaşılan bir videoda konunun başka bir yönüne dikkat çekildi. Bir kullanıcı, yeni aldığı pasaportu eskileri ile karşılaştırırken hem kağıt kalitesinin hem de sayfa sayısının düştüğünü gösterdi.

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