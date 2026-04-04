        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Paul Onuachu: Biz emeğimizin karşılığını aldık - Trabzonspor Haberleri

        Paul Onuachu: Biz emeğimizin karşılığını aldık

        Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi. Galibiyet için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Nijeryalı forvet, "Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve emeğimizin karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 22:45 Güncelleme:
        "Biz emeğimizin karşılığını aldık"

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un ilk golünü atan Paul Onuachu, maçın ardından konuştu.

        "GÖZTEPE GALATASARAY'DAN PUAN ALABİLİR"

        Karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Trabzonsporlu oyuncu Paul Onuachu, "Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız" dedi.

        "EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIK"

        Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Onuachu, şunları kaydetti:

        "Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

