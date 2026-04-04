Paul Onuachu: Biz emeğimizin karşılığını aldık

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor'un ilk golünü atan Paul Onuachu, maçın ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Onuachu, şunları kaydetti:

"Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."