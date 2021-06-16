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Pazar günü yasakları ne zaman bitecek? Normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Covid-19 salgınıyla mücadele programı kapsamında uygulanan kısıtlamalardan biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasakları gündemden düşmüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtildiği üzere Pazar günleri ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Pazar günü yasakları ne zaman bitecek? Normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Pazar günü yasakları ne zaman bitecek? Normalleşmede hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Haziran ayıyla birlikte iyice hız kanan aşılama işlemlerine koronavirüs normalleşme programı eşlik ediyor. Haziran ayı normalleşme genelgesiyle birlikte pek çok kısıtlama esnetilse de tamamen kaldırılmadı. Vatandaşlar yasakların ne zaman kalkacağını araştırıyor.

PAZAR GÜNÜ YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Haziran tarihli genelgesine göre kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve tüm kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağı kabine toplantısının ardından belli olacak. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının 21 Haziran'da gerçekleşmesi bekleniyor ancak kabine toplantısı resmi tarihi henüz belli olmadı.

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