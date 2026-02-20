Pegasus ile Air Canada'dan Türkiye-Kuzey Amerika hattında işbirliği

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları ile Kanada'nın ulusal hava yolu şirketi Air Canada, Türkiye ile Kuzey Amerika arasındaki hava ulaşımını güçlendirecek önemli bir işbirliğine imza attı.

Anlaşmaya göre, Air Canada yolcuları, Amsterdam, Frankfurt, Kopenhag, Münih, Cenevre, Viyana, Zürih ve Atina üzerinden Pegasus'un İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirdiği uçuşlara bağlanabilecek. Ayrıca Frankfurt üzerinden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na erişim imkanı sunulacak.

Yolcular, tek rezervasyon ve bagajın son varış noktasına kadar etiketlenmesi gibi avantajlardan da yararlanacak.

İşbirliği, Air Canada'nın küresel bağlantı gücünü Türkiye'nin dinamik havacılık pazarıyla buluştururken, Pegasus'un da Avrupa merkezli ağını Kuzey Amerika çıkışlı yolcular için daha erişilebilir hale getiriyor.

Türkiye'nin artan turizm talebi, güçlü iç hat ağı ve stratejik konumu, ortaklığı iki taraf için de önemli bir büyüme adımı haline getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, işbirliğinin, Pegasus'un uluslararası ağını güçlendirme ve Türkiye'yi daha fazla küresel yolcuyla buluşturma vizyonlarının güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Dedeköylü, İstanbul ve İzmir'i Kuzey Amerika çıkışlı yolcular için daha erişilebilir hale getirirken, misafirlere esnek ve entegre bir seyahat deneyimi sunduklarını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde bu işbirliğini, kod paylaşımı ve sadakat programı entegrasyonuyla daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Air Canada Gelir Yönetimi, Ortaklıklar ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mary-Jane Lorette de Air Canada'nın stratejisinin, insanları, pazarları ve fırsatları dünya genelinde birbirine bağlamak üzerine kurulu olduğuna dikkati çekti.

Lorette, ortaklığın, Türkiye'deki erişimlerini genişleterek müşterilerine dünyanın en dinamik bölgelerinden birini keşfetmeleri için daha fazla seçenek sunduğunun altını çizdi.