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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak kırıma uğradı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

Kazanın ardından yapılan incelemeler sürerken, Habertürk'ün kule ve diğer yetkililerin ifadelerinden edindiği bilgiye göre pilotların uçuş tecrübesi, sağlık durumu ve kırıma uğrayan Boeing 737/800 uçağının sefere elverişlilik durumuyla herhangi bir problem görülmedi.

Havalimanı meteoroloji ofisinin verdiği raporlar uyarınca Sabiha Gökçen'de hava geçişleri ve rüzgar nedeniyle pist değişiklikleri yapıldığı belirtilirken iniş yapan uçakların aktardığı rüzgâr bilgilerinin de yaklaşan uçaklarla paylaşıldığı öğrenildi.

Buna göre, 270 dereceden 22 knot ve hamlesi 34 knot şiddetinde tespit edilen rüzgârın yanı sıra pist yüzeyinin yağış nedeniyle ıslak olduğu ve risklerin iletildiği ortaya çıktı.

Pegasus Hava Yolları'nın PGT87R çağrı isimli TC-IZK tescilli uçağına inişi öncesinde hava trafik kontrolörü 2 THY (THY7HB ve uçağının pisti pas geçtiği de aktarıldı.

DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Habertürk'ün ulaştığı kule/yaklaşma birimi arasındaki telefon görüşmelerine göre 18:01'de rüzgar bilgisi güncelleniyor, 5 dakika sonra kule, 600 ft (182 mt) altında 37 kt arka rüzgar raporu iletiliyor. 18:09'da Duesseldorf'tan gelen THY 5TK'nın pas geçtiği bilgisi iletilirken, pas geçme nedeni soruluyor ve trafiklerin beklemeye alınabileceği yaklaşmaya söyleniyor.

Tekrar sorulması üzerine yaklaşma saat 18:13'te, THY 5TK'nın değişken rüzgâr nedeniyle pas geçtiğini fakat yön ve şiddet bilgisi vermediğini aktarıyor. 2 dakika sonra kule tekrar yaklaşmayı arayarak Münih'ten gelen THY 90B'nin de pas geçtiğini açıklıyor.

Kule ekip şefliği, rüzgarın cross durumda olduğunu (pist boyunca esen ve uçağın iniş kalkışını zorlaştıran türden) belirterek inişlerin 10 dk durdurulması gerektiğini vurguluyor. Yaklaşma ise Pegasus uçağı ve bir THY uçağını yaklaşmaya aldığı, sonrasında 24 pistine dönebileceğini ifade ediyor.

Kule ise 240 dereceden esen 17 kt rüzgar nedeniyle Pegasus uçağı da dahil olmak üzere tüm inişleri beklemeye alarak pist değişimi yapacağını, bu koşullarda uçağın pistten çıkabileceğini belirtiyor. Yaklaşma 24'e dönme konusunda mutabık kalıyor fakat PGT 87R'yi gönderdiğini, ancak THY 5DF'nin rüzgardan dolayı 24'ü istediğini belirtiyor.

Kule ise Pegasus uçağının muhtemelen pas geçeceğini, pist bilgisinin 24 olarak değiştiğini bildiriyor. 18:18'de, Pegasus uçağının yaklaştığı esnasında kule yaklaşmaya trafikleri 10 dakikaya beklemeye alarak 10 dakika boyunca iniş kalkış yaptırılmamasını iletiyor.

18:19'da ise kule tarafından Pegasus uçağının pistten çıktığını, kaza yaptığını ve operasyonun durdurulduğunu söylüyor.

Habertürk'ün yetkililerden edindiği bilgiler ve Hava Trafik Yönetimi mevzuatına göre kule sadece pist üzerinde ya da yakınında uçağın iniş kalkış emniyetini kötü etkileyecek bir engel bulunması durumunda izin iptali, pas geçme talimatı verebiliyor.

İniş hattına oturmuş bir uçağın iznini iptal etme ya da pas geçme yetkisi ise Trafik Kulesi'nde değil pilotun inisiyatifinde.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

İki ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) çalışanı ve 4 ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet Kurumu (NTSB) yetkilisine ek olarak kırıma uğrayan uçağın üretici Boeing firmasından da 5 kişinin bulunduğu bir heyet Türk yetkililerle çalışmaya başladı.

Türk heyeti ise beşi UEİM (Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı) dördü de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) yetkilisi olmak üzere toplam 9 kişiden oluşuyor.

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, uçağın kara kutusu bu hafta Almanya'ya gönderildikten sonra eldeki kokpit ses kayıt cihazları ve uçuş verilerine dayanılarak UEİM tarafından bir ön rapor çıkacak. Pegasus yetkilileri de Avrupa Emniyet Ajansı (EASA) yetkililerine gelen davet uyarınca açıklamada bulunacak. Pegasus, Mart ayında EASA tarafından denetlenecek.

SHGM ise pistten çıkma vakaları, alınan tedbirler ve uçuş ekipleri üzerinde bir baskı olup olmadığına dair bu hafta kapsamlı bir denetim yapacak.