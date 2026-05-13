Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Pelin Karahan: Biz çok güzel boşandık

        Pelin Karahan: Biz çok güzel boşandık

        Geçtiğimiz ay Bedri Güntay ile 12 yıllık evliliğini noktalayan Pelin Karahan, ihanet iddialarını yalanlayarak, "Biz çok güzel ayrıldık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 17:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Biz çok güzel boşandık"

        2014'te nikâh masasına oturan, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları bulunan Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliği bitmişti. Karahan ile Güntay, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çift boşanmayı sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurmuştu.

        Karahan, ayrılık süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İhanet iddialarını kesin bir dille yalanlayan oyuncu, "İhanet iddiaları yalan ama bu süreçte bekliyordum böyle haberleri. Biz tabii ki evliliğimizde bir şeyler yaşıyoruz ama dışarıya yansıması çok son dakika olduğu için öyle haberler çıkıyor. Yoksa 12-13 yıllık evlilikte tabii ki inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Başka sebeplerimiz vardı bizim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "BİZ ÇOK GÜZEL AYRILDIK"

        Saba Tümer'le programına konuk olan Pelin Karahan, ayrılık sürecinin olumlu geçtiğini belirterek, "Biz çok güzel ayrıldık. Birlikte boşanmaya gittik, birlikte eve döndük. Hâlâ her gün konuşuyoruz" dedi. Karahan ifadelerini "Çok iyi anne-babayız biz. Çok iyi de arkadaş kalmayı becerebildik bence. Hâlâ en iyi arkadaşlarımdan biri. Çocuklarımın babası sonuçta. Biz aile kavramını karı-kocalı bozduk" sözleriyle noktaladı.

        Pelin Karahan, 2011 – 2013 yılları arasında da Erdinç Bekiroğlu ile evlilik yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gelecek yıl 32 ilde olacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başladı. Festival, 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Festivalin düzenleneceği 26 ilin toplam; 360.076 km²'lik alanı, Türkiye yüzölçümünün % 46'sına denk geliyor. Bu illerde yaşayan 59.826.303 kiş...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        Anne katilinin arkadaşı da tutuklandı!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!