Pelin Karahan: Biz çok güzel boşandık

2014'te nikâh masasına oturan, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları bulunan Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliği bitmişti. Karahan ile Güntay, anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çift boşanmayı sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla duyurmuştu.

Karahan, ayrılık süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu. İhanet iddialarını kesin bir dille yalanlayan oyuncu, "İhanet iddiaları yalan ama bu süreçte bekliyordum böyle haberleri. Biz tabii ki evliliğimizde bir şeyler yaşıyoruz ama dışarıya yansıması çok son dakika olduğu için öyle haberler çıkıyor. Yoksa 12-13 yıllık evlilikte tabii ki inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Başka sebeplerimiz vardı bizim" ifadelerini kullandı.

"BİZ ÇOK GÜZEL AYRILDIK"

Saba Tümer'le programına konuk olan Pelin Karahan, ayrılık sürecinin olumlu geçtiğini belirterek, "Biz çok güzel ayrıldık. Birlikte boşanmaya gittik, birlikte eve döndük. Hâlâ her gün konuşuyoruz" dedi. Karahan ifadelerini "Çok iyi anne-babayız biz. Çok iyi de arkadaş kalmayı becerebildik bence. Hâlâ en iyi arkadaşlarımdan biri. Çocuklarımın babası sonuçta. Biz aile kavramını karı-kocalı bozduk" sözleriyle noktaladı.

Pelin Karahan, 2011 – 2013 yılları arasında da Erdinç Bekiroğlu ile evlilik yaşamıştı.