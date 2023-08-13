Pendikspor - Hatayspor: 1-5 (MAÇ SONUCU)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Hatayspor, ligin yeni ekibi karşısında muhteşem bir performansa imza atarak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bordo-beyazlıların gollerini 3'te Strandberg, 28'de Görkem Sağlam, 46'da Bertuğ Yıldırım ve 57 ile 85'te Dele - Bashiru kaydetti.

Pendikspor'un tek golünü ise 90+4'te Thuram attı.

16. dakikada Pendikspor etkili geldi. Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışı sol çaprazında Halil Akbunar'da kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Erce uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

9. dakikada Pendikspor beraberliğe yaklaştı. Thuram'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Görkem Bitin, yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler bu pozisyonda ayaklarıyla gole izin vermedi.

23. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyi çalımlamak istedi. Kaleci Burak Öğür'ün müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak Görkem Sağlam'da kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

39. dakikada Hatayspor yine etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Görkem Sağlam, soldan ceza sahasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

45+1. dakikada savunmadan atılan uzun top, Engin Can Aksoy'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Bertuğ Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcunun şutunda kaleci Burak ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

46. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Santranın ardından atılan uzun topta sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışı yan çizgisinden penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Müsait pozisyondaki Bertuğ Yıldırım, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

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54. dakikada Hatayspor bir kez daha etkili geldi. Aosman'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Görkem Sağlam, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.