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        Haberler Futbol Süper Lig Pendikspor Futbol Pendikspor - Hatayspor: 1-5 (MAÇ SONUCU) - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Pendikspor - Hatayspor: 1-5 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Pendikspor'a konuk olan Hatayspor, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Bordo-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri Strandberg, Görkem Sağlam, Bertuğ Yıldırım ve Dele - Bashiru (2) kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.08.2023 - 00:03
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        Hatayspor'dan muhteşem başlangıç!
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        Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Pendikspor ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip Hatayspor, ligin yeni ekibi karşısında muhteşem bir performansa imza atarak sahadan 5-1 galip ayrıldı.

        Bordo-beyazlıların gollerini 3'te Strandberg, 28'de Görkem Sağlam, 46'da Bertuğ Yıldırım ve 57 ile 85'te Dele - Bashiru kaydetti.

        Pendikspor'un tek golünü ise 90+4'te Thuram attı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Strandberg, uzak mesafeden yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından köşeye giderek ağlarla buluştu: 0-1.

        9. dakikada Pendikspor beraberliğe yaklaştı. Thuram'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Görkem Bitin, yerden vuruşunu yaptı. Kaleci Erce Kardeşler bu pozisyonda ayaklarıyla gole izin vermedi.

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        16. dakikada Pendikspor etkili geldi. Hatayspor savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza sahası dışı sol çaprazında Halil Akbunar'da kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Erce uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

        23. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyi çalımlamak istedi. Kaleci Burak Öğür'ün müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak Görkem Sağlam'da kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

        39. dakikada Hatayspor yine etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Görkem Sağlam, soldan ceza sahasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        45+1. dakikada savunmadan atılan uzun top, Engin Can Aksoy'da kaldı. Bu futbolcunun pasında Bertuğ Yıldırım, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Genç futbolcunun şutunda kaleci Burak ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

        46. dakikada Hatayspor farkı 3'e çıkardı. Santranın ardından atılan uzun topta sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışı yan çizgisinden penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Müsait pozisyondaki Bertuğ Yıldırım, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

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        54. dakikada Hatayspor bir kez daha etkili geldi. Aosman'ın uzaklaştırmak istediği topu kapan Görkem Sağlam, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

        57. dakikada fark 4'e çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Strandberg, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Görkem Sağlam'a aktardı. Bu futbolcunun kale sahası önüne gönderdiği pasta Dele-Bashiru bekletmeden sert bir şutla ağları havalandırdı: 0-4.

        84. dakikada Kerim Alıcı'nın sağdan savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Bertuğ Yıldırım çaprazdan sert vurdu. Kaleci Burak'tan dönen top yeniden bu futbolcuda kaldı. Bertuğ'un ikinci şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        85. dakikada Hatayspor 5. golü buldu. Aburjania'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza alanına girip kaleci Burak'tan sıyrıldı. Bu futbolcu, sol çaprazdan topu boş kaleye gönderdi: 0-5.

        90+3. dakikada Pendikspor golü buldu. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emre Taşdemir'in direkt kaleye gönderdiği top, kaleci Erce Kardeşler'den sekti. Kale sahasında yükselen Thuram'ın kafa vuruşunda yerden seken top filelere gitti: 1-5.

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        Stat: Ümraniye Şehir

        Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

        Pendikspor: Burak Öğür, Rassoul (Dk. 46 Diaby), Welinton, Tzavellas (Dk. 46 Romero), Sequeira, Vukovic, Gökcan Kaya, Görkem Bitin (Dk. 63 Eze), Aosman (Dk. 72 Erencan Yardımcı), Halil Akbunar (Dk. 46 Emre Taşdemir), Thuram

        Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 65 Kerim Alıcı), Burak Bekaroğlu, Kilama, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dk. 89 Musa Çağıran), Görkem Sağlam (Dk. 73 Hodzic), Strandberg, Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 73 Ömer Faruk Beyaz), Bertuğ Yıldırım (Dk. 89 Onur Arı)

        Goller: Dk. 3 Strandberg, Dk. 23 Görkem Sağlam, Dk. 46 Bertuğ Yıldırım, Dk. 57 ve 85 Dele-Bashiru (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Thuram (Pendikspor)

        Sarı kart: Dk. 19 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

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