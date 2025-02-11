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        Haberler Spor Transfer Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Yunan futbolcu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 21:38 Güncelleme: 11.02.2025 - 21:38
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        Pendikspor, Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı!
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        Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Pendikspor, daha öncesinde MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK formaları giyen Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulüp binasında yapılan imza törenine Pendikspor Sportif Direktörü Erdem Özgenç de katıldı.

        31 yaşındaki futbolcu bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla ligde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev yaptı.

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