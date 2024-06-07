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        Pendikspor'un yeni teknik direktörü Osman Özköylü

        1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Osman Özköylü getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:04 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:31
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        Pendik'in yeni hocası Osman Özköylü
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        Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de küme düşen ve 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor'da yeni teknik direktör Osman Özköylü oldu.

        Pendikspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevine Sayın Osman Özköylü hocamız getirilmiştir. Osman Özköylü'ye hoş geldin diyor, kendisine ve teknik ekibine görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

        Osman Özköylü, son olarak 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.

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