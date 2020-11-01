Barcelona'da başkan adayı Victor Font'un Pep Guardiola'yı yeniden takımın başına geçirmek istediği konuşulurken, 49 yaşındaki teknik adamdan bu iddialara cevap geldi.

Takımının Sheffield United'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Guardiola, "Barcelona'daki teknik direktörlük dönemim sona erdi. Hayatta bazı şeyleri bir kez yapmalısınız." dedi.

Barcelona Teknik Direktörü Koeman'ın harika bir teknik adam olduğunu söyleyen Guardiola, şu ifadeleri kullandı:

"Barcelona benim şehrim. Oraya giderim, kulübümü ziyaret ederim, maçları izlerim... Ancak hepsi bu kadar."

Pep Guardiola, 2008 ile 2012 yılları arasında Katalan devini çalıştırdığı dönemde 14 kupa kaldırarak ulaşılması zor bir başarıya imza atmıştı.