Destek tartışması

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HABERTURK.COM

Kovid-19 salgınındaki ikinci dalga nedeniyle 21 Kasım’da başlayan kısıtlamalar markalarla alışveriş merkezleri ve yatırımcıları bir kez daha karşı karşıya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklaması beklenen kira düzenlemesi öncesinde Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nden (AYD) açıklama geldi.

'İFLASLAR KAÇINILMAZ OLACAK'

BMD Başkanı Sinan Öncel, perakende sektörü için ciro kirası ya da kira indirimi imkanı olmayan mağazaları boşaltma dışında bir seçenek kalmadığını belirtti. Öncel, “Bu koşullarda yıllar önce imzalanmış kontratlarla markalarımızın ellerinin kollarının bağlanmasını ‘adil ve etik ticaret’ ilkesi ile bağdaştırmakta zorlanıyoruz. Tüm perakende sektörü için ‘mücbir sebep’ kuralı işletilerek mülk sahibi kiracı çekişmesine son verecek ‘tazminatsız erken sözleşme feshi’ imkanının sağlanmasının hayati olduğunu düşünüyoruz. Eğer sesimize kulak verilmezse ABD ve Avrupa’da çokça tanık olduğumuz gibi ülkemizde de iflaslarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak” dedi.

'TAVSİYE KARARI ALDIK'

AYD de koronavirüs salgınında artan vakalar ve alınan tedbirler sonrasında bazı tavsiye kararları aldığını duyurdu. Açıklamada ''Hizmet sunma ve çalışma şekli değişen ve/veya faaliyetleri etkilenen değerli iş ortaklarımıza, içinde bulunduğumuz durum değerlendirilerek somut olayın şartları doğrultusunda Alışveriş Merkezlerimiz tarafından salgının ilk günlerinden itibaren olduğu gibi gerekli her türlü destek verilmektedir. Örneğin yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi vb. işletmelerden kira alınmamaktadır, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70’lere varan indirimler yapılmıştır. Bu destekler kapsamında paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar TL’yi aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Dünyada benzeri az olan bu büyük destek neticesinde ülkemizde; başta ABD, İngiltere ve AB ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerde yaşanan iflaslar yaşanmamıştır. Bu destekler, üyelerimizin kredilerinin yapılandırılması talepleri gerekli karşılığı bulmamış olmasına rağmen gerçekleştirilmiştir'' denildi.

'BENZER YAKLAŞIMI FİNANS KURULUŞLARI DA BİZE GÖSTERSİN'

İstihdamın ve ekonomik faaliyetlerin korunması için üyelere ellerinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesini tavsiye ettiklerini duyuran AYD'nin açıklamasında şu ifade kullanıldı: ''Ülkemizde organize perakende sektörünün gelişimi adına üzerine düşeni yapma kararlılığı ve özverisini gösteren alışveriş merkezi yatırımcılarının, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi, bu sürecin sektörümüz ve ülke ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini en kısa sürede ortadan kaldırmak için hayati önem arz etmektedir."