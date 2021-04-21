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2020 yılında yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiren Petlas, 2021 yılında yüzde 25’e varan oranda ihracat büyümesi hedeflediğini açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde özellikle ihracat tarafında başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, "Mart ayında ihracatımız, 21.6 milyon doların üzerinde gerçekleşti. 2021 yılı ihracat hedefimizi, ülkemize sağladığımız ihracat gelirlerimizi yüzde 20-25 bandında artırmak ve yaklaşık çeyrek milyar dolar düzeyinde ihracatla ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdürmek oluşturuyor” dedi.

2020 yılı içinde gerçekleştirilen kapasite artışına paralel olarak, mevcut ürün gamının çeşitlendirilmesine ve verimliliğin artmasına yönelik yatırımların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Özcan, “Son 10 yılda ivmesi artan yatırımların toplamı 700 milyon dolar seviyesine yaklaşmaktadır. Şirketimizde gerek iç pazar, gerek ihracata yönelik yatırımlar sürekli bir şekilde devam ediyor. 2021 yılı içinde, ürün gamımızın tümünde, özellikle de kamyon otobüs (TBR) lastiklerde büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Petlas’ın planları dahilinde Mart ayında yaptığı 21.6 milyon dolarlık ihracat, şirketin üretim üssü Kırşehir ilinde tarihin en yüksek aylık ihracat rakamını sağladı ve Kırşehir ihracatı en çok artış gösteren iller arasında yer aldı. Verilen bilgiye göre, Kırşehir'in 2021 yılı Mart ayında 24 milyon 131 bin dolar düzeyinde gerçekleşen ihracatı, bu yılın Şubat ayına oranla yüzde 20 daha fazla, kentin 2020 yılı Mart ayı ihracatının da yüzde 30 üzerinde gerçekleşti.