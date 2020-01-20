Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Peugeot Türkiye, 2019’da bir önceki seneye göre yüzde 22.8 oranında daralarak 479 bin 60 adet ile tamamlanan Türkiye toplam pazarında satışlarını artırdığını açıkladı.

Fransız marka, 2019 yılında 23 bin 57’si binek, 5 bin 804’ü hafif ticari olmak üzere toplam 28 bin 861 araç satışı gerçekleştirerek yüzde 6 pazar payı elde ettiğini duyurdu.

Peugeot Türkiye Genel Müdür İbrahim Anaç'ın yaptığı açıklamaya göre, toplam satış sıralamasındaki yeri iki basamak yükselen Peugeot beşinciliğe yerleşti.

Verilen bilgiye göre, binek araç pazarı satış sıralamasında da üç basamak yükselen Peugeot, 11 bin 263 adetlik 3008 satışı ile C-SUV segmentinde liderliği yakalarken, 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesi ile de 14 bin 152 adetlik satış rakamına ulaşarak 2019 yılında toplam SUV segmentini birinci kapattı.

Peugeot Türkiye, 2019 yılında hafif ticari araç pazarında payını ise 2.4 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi.

'2019 ZORLU BİR YIL OLDU'

Peugeot'un 2019 pazar performansı hakkında açıklamalarda bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, geçen yılın otomotiv sektörü için zorlu bir yıl olduğunu söyledi.

Anaç, "Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen, temkinli iyimserliğimizi koruduk, pazarı doğru tahmin ettik ve isabetli planlama yaptık. Pazar payımızı bir önceki yıla göre 1.2 puan artırdık. Barcelona, Real Madrid gibi oyun sistemimiz var. Her ay yeni oyun kurmuyoruz. Sistemi oturttuk ve bu sayede satışları artırdık. Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerin merkezinde tuttuk. Operasyonel verimliliğe odaklandık, bayi teşkilatımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ettik" dedi.

2020 yılında toplam pazarın 600 bin olacağını öngördüklerini ancak 700 binlik pazar talebine cevap verecek planlamaları olduğunu aktaran Anaç, "Hurda teşviki devam etseydi, 2020'de pazar büyüklüğü 700 bin adede çıkardı. Müşteri deneyimi, bayi ağının gelişimi, stratejik ürün planlama ve operasyonel mükemmeliyet bu sene de en çok önem verdiğimiz konular olacak" ifadesini kullandı.

İbrahim Anaç, filo satışlarına temkinli yaklaştıklarını kaydederek, 2019'da toplam satışları için filonun yüzde 35 yer tuttuğunu bu yıl ise filo oranının yüzde 32 seviyesinde olacağını kaydetti.

YENİ 2008 TÜRKİYE'YE GELDİ

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Anaç'ın verdiği bilgiye göre, Fransız markanın b-segment SUV temsilcisi 2008 29 Ocak 2020 tarihinde Türkiye’de satışa sunulacak.

2008'de segment liderliği hedeflediklerini vurgulayan İbrahim Anaç, otomobil için ön talep toplamaya başladıklarını bildirdi.

Peugeot yetkililerinin aktardığına göre, Türkiye'de satışa çıkacak 2008'in dört farklı donanımı bulunurken, her versiyonda cam tavan alınabiliyor.

Otomobilin biri dizel biri benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneği bulunurken, iki motorda da hem otomatik hem de manuel şanzıman tercih edilebiliyor.

Kısa bir parkurda kullanma fırsatı bulduğumuz yeni 2008, hem dış hem de iç tasarımında markanın c-segmentte yer alan SUV modeli 3008'i fazlaca andırıyor.

Boyutlarının daha kompakt olması nedeniyle, 3008'e sportif bir alternatif olarak da tanımlayabileceğimiz yeni 2008, gerek tasarımı, gerek sürüş özellikleri ve gerek de malzeme kalitesi ile yerini aldığı modele göre daha üstün olduğunu hissettiriyor.

Otomobilin 3 boyutlu dijital gösterge ekranı, ambiyans aydınlatmaları, siyah lake kaplamaları ve ilk kez 3008'de karşımıza çıkan piyano tuşları formundaki kumanda elemanları kalite hissine olumlu etki yapıyor.

2008'in kalitesi haricinde, yol tutuş ve kabin yalıtımında da iyileştirmeye gidildiğini gözlemledik.

Aracın yakıt tüketimi konusunda kısa kullanım neticesinde bir veri paylaşmak çok doğru olmaz.

Fakat, aynı motorların PSA grubunun diğer marka ve modellerinde kullanıldığı göz önüne alındığında, bu modellere bakarak yakıt tüketimi hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilir.