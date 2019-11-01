Peugeot 508 Türkiye'de satışa sunuldu

Dün Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme kararı alan PSA'nın bünyesindeki Peugeot, d-segment modeli 508'i Türkiye'de satışa sundu.

Bir süredir Avrupa pazarında satışta olan model, Türkiye pazarına ikisi benzinli biri dizel olmak üzere toplam üç motor seçeneği ile giriş yaptı.

Prime, Allure, GT Line ve GT olmak üzere dört donanım paketi bulunan otomobilde, EAT8 isimli 8 ileri otomatik şanzıman tüm paketlerde standart olarak sunuluyor.

Benzinli motorların 180 ve 225 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunurken, dizel cephesinde ise 1.5 litrelik 130 beygir ve 300 Nm tork değeri sunan ünite görev yapıyor.

180 beygir gücündeki benzinli motorun torku 250 Nm olarak açıklanırken, 225 beygirlik versiyonun tork değeri ise 300 Nm olarak açıklanıyor.

508'in giriş versiyonunu 'Prime' isimli donanım paketi oluşturuyor. Bu paket ile birlikte, otomobilin dizel ve benzinli motor seçeneklerinin liste fiyatı birebir aynı olarak belirlenmiş durumda.

Buna göre, otomobilin dizel motor ve otomatik şanzımanlı seçeneği lansmana özel olarak 210 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Benzinli motor seçeneği ise, yine otomatik şanzıman ile birlikte 210 bin TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini almış durumda.

'PAZAR 475 BİN ADEDİ BULUR'

Yeni 508 ile d-segmentte liderlik hedeflemediklerini vurgulayan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, yılın geri kalanında 800-1000 adet arası 508 satacaklarını belirtti.

Faiz indiriminin pazarda olumlu etki yarattığından bahseden Anaç, "2019'da pazarın 475 bin bandında kapanacağını öngörüyoruz. Tedarik sorunu olmazsa bu seviye daha da yukarı çıkabilir" dedi.

İbrahim Anaç, 2020 de ise otomotiv pazarının 600 bin adet seviyesine çıkacağına işaret etti.

Öte yandan, PSA ile FCA'nın birleşme kararı alması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Peugeot Türkiye Genel Müdürü, iki grubun birleşmesinin önümüzdeki dönemde Türkiye'de etkisinin hissedileceğini kaydetti.