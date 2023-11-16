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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor PFDK'dan Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza! - Trabzonspor Haberleri

        PFDK'dan Ali Koç, Ertuğrul Doğan ve Ahmet Nur Çebi'ye ceza!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12. hafta maçlarının ardından kurula sevk edilen isimlere ve kulüplere ceza yağdırdı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 45'er gün hak mahrumiyeti ve para cezası verilirken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 20:20 Güncelleme: 16.11.2023 - 20:20
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        PFDK ceza yağdırdı! Koç, Doğan, Çebi...
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        PFDK, Süper Lig'in 12. haftasının ardından kurula sevk edilen takımların ve başkanların cezalarını açıkladı.

        İşte PFDK cezaları:

        FENERBAHÇE A.Ş. başkanı Ali KOÇ'un, 03.11.2023 tarihinde bir TV programında ve 05.11.2023 tarihinde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.

        BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 38/2., 36/1-d, 36/1-b, ve 10/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldı.

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        TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, 04.11.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş. – Trabzonspor A.Ş. müsabakası sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu röportajında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 210.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        FENERBAHÇE'YE CEZA

        FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SERCAN TERZİOĞLU'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SERCAN TERZİOĞLU'nun, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        BURAK YILMAZ'A CEZA YOK

        BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.11.2023 tarihinde Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3., 36/1-d ve 10/2. maddeleri uyarıncave FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        BEŞİKTAŞ A.Ş. antrenörü BURAK YILMAZ hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."

        YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 12.11.2023 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT 110 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9. maddesine aykırılık nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. antrenörü SERKAN DAMLA'nın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        EMS YAPI SİVASSPOR Kulübünün, 11.11.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 10.11.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü başkanı SÜLEYMAN HURMA'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi.

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