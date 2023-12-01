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        Haberler Spor Futbol Süper Lig PFDK'dan Dursun Özbek ve Ahmet Ketenci'ye para cezası - Futbol Haberleri

        PFDK'dan Dursun Özbek ve Ahmet Ketenci'ye para cezası

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye para cezası verdi. Ayrıca Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın da 21 gün hak mahrumiyeti ve para cezası aldığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 00:16 Güncelleme: 01.12.2023 - 00:16
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        PFDK'dan Özbek ve Ketenci'ye para cezası
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu´nun 30.11.2023 tarih ve 29 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar yayımlandı.

        Kurulun aldığı kararlar şu şekilde:

        "1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 26.11.2023 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        2- BEŞİKTAŞ A.Ş.´nin, 26.11.2023 tarihinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadında oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 221A, 221B, 223C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 25.11.2023 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        4- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.´nin, 27.11.2023 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FK-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        5- MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 26.11.2023 tarihinde oynanan MONDİHOME KAYSERİSPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY ALT C-D-E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        6- GALATASARAY A.Ş.´nin, 27.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK´in, 27.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        7- FENERBAHÇE A.Ş.´nin, 26.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.´nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ KUZEY D-KUZEY M-KUZEY C-KUZEY E-KUZEY K-KUZEY L-KUZEY A-KUZEY B-KUZEY F-KUZEY I-KUZEY J-KUZEY N, MARATON ÜST TRİBÜNÜ MARATON ÜST B-MARATON ÜST D-MARATON ÜST F-MARATON ÜST G-MARATON ÜST H-MARATON ÜST I-MARATON ÜST A, MARATON ALT TRİBÜNÜ MARATON ALT A-MARATON ALT B, SPOR TOTO TRİBÜNÜ SPOR TOTO A-SPOR TOTO B-SPOR TOTO C-SPOR TOTO D-SPOR TOTO E-SPOR TOTO F-SPOR TOTO G-SPOR TOTO H-SPOR TOTO I-SPOR TOTO J-SPOR TOTO K-SPOR TOTO L-SPOR TOTO M-SPOR TOTO N-SPOR TOTO O bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        FENERBAHÇE A.Ş.´nin, 28.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan haberde yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ´nin, 28.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 39.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        8- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 26.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT´nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNÜ KUZEY G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü Başkanı SÜLEYMAN HURMA´nın, müsabaka sonrası Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan açıklamalarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü teknik sorumlusu ATILAY CANEL´in, müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT´nin 38/2 maddesi uyarınca ve FDT´nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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