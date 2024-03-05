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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası! - Galatasaray Haberleri

        PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 15:24 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:24
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        PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü'ne para cezası verdi.

        TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle MKE Ankaragücü'ne 307 bin lira, Fenerbahçe'ye 122 bin lira ve Galatasaray'a 112 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

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