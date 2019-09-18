Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, Galatasaray maçının ardından konuştu. Clement, sarı-kırmızılılar karşısında daha etkin oynadıklarını belirterek "Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakip kale önünde daha etkin olabilirdik. Muslera'yı zorladık. Bir de penaltımız verilmedi. Bu verilse hak ettiğimiz 3 puanı alabilirdik. Biz daha fazla şans yakaladık. Her maçta maksimum performansımızı vereceğiz ve maksimum sonuç alamaya çalışacağız. Takımım bugün çok iyi bir karakter sergiledi. Önümüzdeki 5 maçta da oyuncularımdan aynı şeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.