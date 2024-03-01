Pide tarifi: kıymalı, kuşbaşılı, etli ve tırnak pide nasıl yapılır?

Kıymalı Pide Tarifi

Kıymalı pide tarifi hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 çorba kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 adet orta boy soğan, ince doğranmış

2 adet domates, küp küp doğranmış

2 adet yeşil biber, ince doğranmış

Yarım demet maydanoz, ince kıyılmış

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Yapılışı:

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Hamur için, unu bir karıştırma kabına alın. Ortasını havuz gibi açın. Ilık suyu, kuru mayayı, toz şekeri, tuzu ve sıvı yağı ekleyin. Yavaşça karıştırarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örterek yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakın. İç harç için kıymayı derin bir tavada kavurun. Ardından doğranmış soğanı ekleyin ve kavurmaya devam edin. Soğanlar pembeleşince doğranmış yeşil biberleri ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Sonra domatesleri ilave edin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Pişmeye yakın domates salçasını, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Son olarak ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve 6 eşit parçaya bölün. Her parçayı elinizle yuvarlayarak pide şekli verin. Üzerlerine hazırladığınız iç harçtan koyun ve hafifçe bastırarak yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis yapın. Dilimlenmiş domates ve yeşilliklerle süsleyerek servis edebilirsiniz.

Ramazan Pide Tarifi

Ramazan pide tarifi hamuru için:

1 kg ekmeklik un

2 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

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1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

Yapılışı:

Geniş bir kabın içerisine ılık suyu dökün. İçerisine mayayı ve şekeri ilave edip eritin. Ardından tuzu ve sıvı yağı da ekleyin. Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurunuzun üzerini örtüp, sıcak bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Hamurların üzerine hafifçe bastırarak yuvarlak veya oval şekil verin. Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında altın rengini alana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle örtüp ılınmaya bırakın. Ilındıktan sonra servis yapabilirsiniz.

Kuşbaşılı Pide Tarifi

Kuşbaşılı pide tarifi hamuru için:

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3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

300 gram kuşbaşı doğranmış dana eti

1 adet büyük boy soğan, doğranmış

2 adet domates, doğranmış

2 adet yeşil biber, doğranmış

2 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Zeytinyağı veya sıvı yağ

Yapılışı:

Etli pide tarifi için unu bir kabın içine alın. Ortasını havuz gibi açın ve mayayı, şekeri, tuzu ve sıvı yağı ekleyin. Yavaşça suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın. İç harcı için bir tavada yağı kızdırın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Soğanlar pembeleştikten sonra kuşbaşı doğranmış etleri ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.

Etler suyunu çektikten sonra doğranmış domatesleri ve yeşil biberleri ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun. Domatesler suyunu bırakıp çekene kadar pişirdikten sonra domates salçasını, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Karıştırın ve ocaktan alın. Mayalanan hamuru tezgaha alın ve 6 eşit parçaya bölün. Her parçayı açma tahtası üzerinde merdane yardımıyla açın. Oval veya dikdörtgen şekilde açtığınız hamurların kenarlarını hafifçe kaldırın. Açılan hamurların üzerine hazırladığınız iç harçtan eşit şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika veya kenarları kızarana kadar pişirin.

Tırnak Pide Tarifi

Tırnak pide tarifi, Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biridir ve genellikle kahvaltılarda, öğle yemeklerinde veya akşam yemeklerinde tercih edilir. Bu lezzetli pide çeşidi, ince ve hafif bir hamurun üzerine bol malzemeli bir iç harcın yayılmasıyla yapılır. İç harcı genellikle kıyma, sucuk, domates, biber ve baharatlarla zenginleştirilir. Pide, fırında pişirilirken üzerine yumurta kırılarak veya sade olarak servis edilir. Tırnak pide, hem ev yapımı hamurunun lezzetiyle hem de iç harcın zengin aromasıyla enfes bir lezzet sunar. Ayrıca pide hamurunun kenarları çıtır çıtır olmasıyla da öne çıkar. Hazırlaması kolay olan bu tarif, sofralara renk katar ve sevdiklerinizle paylaşmak için mükemmel bir seçenektir.