Pis Yedili'nin Alice'i Ecem Karavus'un son hali gündem oldu! Görenler tanıyamadı!
Bir dönem SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Pis Yedili adlı dizide Alice karakterini canlandıran oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabında yayınladığı son videosuyla gündem oldu. Ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.
Bir döneme damga vurmuş ve başrollerinde Halil Babür, Melis Babadağ, Eda Ece, Uraz Kaygılaroğlu, Burak Alkaş, Güneş Zavrak, Kadir Doğulu gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisinde Alice karakterini canlandıran oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderisiyle gündeme geldi.
Ecem Karavus sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, ailesinden tam 50 gündür psikolojik ve maddi şiddet gördüğünü söyledi. Ünlü ismi görenler tanımakta da güçlük çekti.
Ecem Karavus sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı..."
Ecem Karavus sözlerine şöyle devam etti:
"Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!"
İşte Ecem Karavus'un yayınladığı son videosundan görüntüleri...
Ecem Karavus'a, Melis İşiten, Sebile Ölmez, Ceren Hindistan, Ümit Karalar gibi ünlü isimlerden de destek geldi.