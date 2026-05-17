Pisa: 0 - Napoli: 3 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Pisa sahasında Napoli'yi ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
Giriş: 17 Mayıs 2026 - 15:14 Güncelleme:
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Scott McTominay, 27'de Amir Rrahmani ve 90+2'de ise Rasmus Hojlund kaydetti.
DEVLER LİGİ'NE KATILMAYI GARANTİLEDİ!
Bu sonucun ardından Napoli 73 puana yükseldi ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Küme düşmesi kesinleşen Pisa ise 18 puanda kaldı.
Ligin 38. ve son haftasında Pisa deplasmanda Lazio'ya konuk olacak. Napoli ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.
