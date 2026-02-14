Pisa: 1 - Milan: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Milan, deplasmanda Pisa'yı 2-1 mağlup etti. 39'da Ruben Loftus-Cheek ile 85. dakikada Luka Modric'in golleriyle kazanan Milan, puanını 53'e yükseltti. Milan'ın orta sahası Adrien Rabiot, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Pisa ise haftayı 15 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Milan, Pisa'ya konuk oldu. Stadio Romeo Anconetani'de oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Milan oldu.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 39'da Ruben Loftus-Cheek ve 85. dakikada Luka Modric atarken, ev sahibinin tek golünü ise 71. dakikada Felipe Loyola kaydetti.
Milan'ın orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, 90+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Milan, puanını 53'e yükseltti. Pisa ise 15 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Pisa, Fiorentina'ya konuk olacak. Milan, Parma'yı ağırlayacak.