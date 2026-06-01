Piyasa kapanışı: 01 Haziran 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

01 Haziran 2026 Pazartesi, BIST 100 günü 0,30 yükselerek 13.703,96 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 13922.4500 puandan işlem görürken en düşük 13675.9800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATATP,BIGTK,CELHA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ICBCT,RALYH,ALKLC.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.320.700.122.50 TL), THYAO (13.017.523.899.00 TL), ASTOR (11.837.245.726.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Haziran 2026 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,10 yükselerek 45,90 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,23 düşerek 53,36 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (01 Haziran 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde -1,58 azalış ile 4.468,65 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,48 düşüşle 6.588,40 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.772,04 olurken, Cumhuriyet altını ise 42.956,39 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -3,40 düşüş ile 71.130,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,48 azalış ile 1.961,12 dolar.Brent Petrol ise 97,16 dolar