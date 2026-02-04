Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

04 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.891,21 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,11 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SEKFK,BURCE,INTEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHAAS,TDGYO,DERHL oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.412.139.054.75 TL), ASELS (14.037.413.580.00 TL), AKBNK (11.412.707.862.15 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Şubat 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 43,51 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 51,40 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (04 Şubat 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,20 artış ile 4.956,44 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,09 yükselişle 6.984,56 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.419,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.539,31 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,05 değer kaybederek 74.829,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,72 düşerek 2.179,69 dolardan işlem gördü.