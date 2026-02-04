Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.891,21 %0,11
        DOLAR 43,5109 %0,06
        EURO 51,3970 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.953,47 %0,64
        FAİZ 34,82 %0,35
        GÜMÜŞ GRAM 124,85 %5,06
        BITCOIN 74.168,00 %-2,59
        GBP/TRY 59,5308 %-0,12
        EUR/USD 1,1806 %-0,11
        BRENT 67,61 %0,42
        ÇEYREK ALTIN 11.368,93 %0,64
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (04 Şubat 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,51 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,09 değer kazanarak 6.984,56 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 04 Şubat 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        04 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.891,21 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,11 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi SEKFK,BURCE,INTEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse IHAAS,TDGYO,DERHL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (21.412.139.054.75 TL), ASELS (14.037.413.580.00 TL), AKBNK (11.412.707.862.15 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        320.50
        0.55 %
        21.412.139.055
        A
        302.50
        1.94 %
        14.037.413.580
        A
        85.65
        -2.62 %
        11.412.707.862
        I
        17.02
        -2.52 %
        9.108.365.875
        Y
        39.50
        -3.56 %
        9.086.440.192
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        10.12
        10.00 %
        39.293.815
        B
        72.05
        10.00 %
        199.174.958
        I
        401.50
        10.00 %
        94.290.320
        B
        765.50
        9.99 %
        250.668.037
        U
        38.12
        9.98 %
        2.844.027.806
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        57.35
        -9.97 %
        329.265.966
        T
        28.54
        -9.97 %
        61.000.168
        D
        15.57
        -9.74 %
        1.608.665.028
        A
        1.14
        -9.52 %
        1.422.027.365
        T
        335.25
        -8.15 %
        233.561.339
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (04 Şubat 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 43,51 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,02 düşerek 51,40 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,51
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        51,40
        -0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (04 Şubat 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,20 artış ile 4.956,44 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,09 yükselişle 6.984,56 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.419,75 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.539,31 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.956,44
        0,20 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.984,56
        1,09 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.539,31
        1,09 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.419,75
        1,09 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,05 değer kaybederek 74.829,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -3,72 düşerek 2.179,69 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP'li Yıldız: "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Umut Hakkı konusunda uzlaştık" açıklamasında bulundu. Yıldız, "Umut hakkı konusunda komisyona katılan tüm siyasi partilerle uzlaştık, raporda olacak." dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı