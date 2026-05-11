Piyasa kapanışı: 11 Mayıs 2026 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

11 Mayıs 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,47 yükseliş ile 15.133,54 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GENIL,INFO,RTALB, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SUMAS,YATAS,HDFGS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (24.093.954.544.78 TL), PASEU (15.352.638.563.90 TL), EREGL (14.177.742.148.54 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Mayıs 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 45,38 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,01 yükselerek 53,48 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (11 Mayıs 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,38 artış ile 4.733,26 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,34 yükselişle 6.899,05 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.279,95 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.981,81 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 0,00 değer kaybederek 80.982,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,53 düşerek 2.321,69 dolardan işlem gördü.