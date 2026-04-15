Piyasa kapanışı: 15 Nisan 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Nisan 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.252,38 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,35 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EGEEN,DYOBY,GZNMI olurken en çok değer kaybeden 3 hisse NIBAS,RUBNS,MEKAG oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.871.371.995.84 TL), THYAO (16.411.093.240.75 TL), ASELS (8.811.297.344.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (15 Nisan 2026 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 44,75 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,14 yükseliş ile 52,85 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (15 Nisan 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde -0,85 azalış ile 4.800,41 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,59 düşüşle 6.921,08 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.315,97 olurken, Cumhuriyet altını ise 45.125,46 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -1,02 düşüş ile 74.131,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,16 azalış ile 2.340,86 dolar.Brent Petrol ise 95,23 dolar