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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (17 Haziran 2026 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,50 değer kaybederek 14.421,15 puanla günü kapattı.Dolar ise 46,32 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,44 ile 6.475,36 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Haziran 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.421,15 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,50 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,HATSN,YAYLA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EMPAE,MEPET,FRIGO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler HALKB (12.153.024.356.89 TL), THYAO (10.381.743.665.25 TL), ASELS (8.805.101.842.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        48.50
        0.71 %
        12.153.024.357
        T
        321.75
        -1.45 %
        10.381.743.665
        A
        395.00
        0.25 %
        8.805.101.842
        A
        78.00
        1.17 %
        8.743.603.628
        S
        2.74
        1.11 %
        8.284.175.959
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        56.10
        10.00 %
        36.053.547
        H
        61.60
        10.00 %
        317.917.088
        Y
        24.86
        10.00 %
        39.993.322
        B
        92.45
        9.99 %
        418.626.190
        T
        31.70
        9.99 %
        71.756.495
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        112.60
        -9.99 %
        88.019.082
        M
        24.68
        -9.99 %
        32.661.921
        F
        2.26
        -9.96 %
        19.009.179
        I
        69.30
        -9.94 %
        11.593.751
        I
        7.91
        -9.91 %
        964.741.525
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Haziran 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 46,32 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,00 yükselerek 53,78 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,32
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        53,78
        0,00 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Haziran 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,56 artış ile 4.355,63 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,44 yükselişle 6.475,36 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.587,22 olurken, Cumhuriyet altını ise 42.219,37 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.355,63
        0,56 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.475,36
        0,44 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.219,37
        0,44 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.587,22
        0,44 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,69 düşüş ile 65.263,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,95 azalış ile 1.759,79 dolar.Brent Petrol ise 80,10 dolar

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