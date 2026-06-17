Piyasa kapanışı: 17 Haziran 2026 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17 Haziran 2026 Çarşamba tarihinde günü 14.421,15 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,50 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SANEL,HATSN,YAYLA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EMPAE,MEPET,FRIGO.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler HALKB (12.153.024.356.89 TL), THYAO (10.381.743.665.25 TL), ASELS (8.805.101.842.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Haziran 2026 Çarşamba)

Dolar/TL yüzde 0,04 artarak 46,32 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,00 yükselerek 53,78 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (17 Haziran 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 0,56 artış ile 4.355,63 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,44 yükselişle 6.475,36 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.587,22 olurken, Cumhuriyet altını ise 42.219,37 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,69 düşüş ile 65.263,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,95 azalış ile 1.759,79 dolar.Brent Petrol ise 80,10 dolar