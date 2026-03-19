Piyasa kapanışı: 19 Mart 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

19 Mart 2026 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,51 düşüş ile 13.047,72 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi VERUS,EMPAE,MARKA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise OZSUB,EFOR,ENSRI.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (6.017.106.324.25 TL), ASELS (4.341.241.450.25 TL), TERA (4.059.854.009.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Mart 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,23 artarak 44,32 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,58 yükselerek 51,01 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (19 Mart 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -4,50 :artarakazalarak 4.601,44 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -3,73 düşüş sonucu 6.594,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % -3,78 düşerek 10.775,62 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 42.992,87.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,77 düşüş ile 69.330,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,05 azalış ile 2.116,29 dolar.Brent Petrol ise 112,02 dolar