        Tüm Haberler
        Piyasa kapanışı: 19 Şubat 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Piyasa kapanışı: 19 Şubat 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (19 Şubat 2026 Perşembe) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -3,20 değer kaybederek 13.804,21 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,05 yükselerek 43,77 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,32 ile 7.036,42 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 19.02.2026 - 18:30
        Piyasa kapanışı: 19 Şubat 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.804,21 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,20 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SDTTR,IHAAS,BESTE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise NETCD,GESAN,SMART.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.206.680.997.75 TL), ASELS (23.392.430.084.25 TL), ISCTR (14.949.830.237.73 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        312.50
        -4.80 %
        26.206.680.998
        A
        307.00
        -1.05 %
        23.392.430.084
        I
        16.47
        -6.10 %
        14.949.830.238
        T
        221.50
        -0.27 %
        10.943.737.856
        Y
        41.16
        -4.68 %
        9.431.510.946
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        70.40
        10.00 %
        395.001.617
        B
        28.60
        10.00 %
        46.355.109
        I
        477.25
        9.97 %
        197.699.943
        O
        25.18
        9.96 %
        49.567.572
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        97.65
        -10.00 %
        6.033.371.609
        G
        48.52
        -9.98 %
        728.415.853
        S
        26.02
        -9.97 %
        198.024.858
        C
        34.86
        -9.97 %
        3.288.693.504
        K
        476.25
        -9.97 %
        1.271.816.638
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Şubat 2026 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 43,77 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 51,55 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,77
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        51,55
        -0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Şubat 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,72 :artarakazalarak 5.013,20 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,32 yükseliş sonucu 7.036,42 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,32 yükselerek 11.504,54 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 45.877,43.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.013,20
        0,72 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.036,42
        0,32 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.877,43
        0,32 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.504,54
        0,32 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,01 azalış ile 66.022,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,53 düşüş ile 1.916,90 doları buldu. Brent Petrol ise 71,59 dolar

