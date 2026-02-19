Piyasa kapanışı: 19 Şubat 2026 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

19 Şubat 2026 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.804,21 puanla kapatırken günlük düşüş % -3,20 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SDTTR,IHAAS,BESTE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise NETCD,GESAN,SMART.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (26.206.680.997.75 TL), ASELS (23.392.430.084.25 TL), ISCTR (14.949.830.237.73 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Şubat 2026 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 43,77 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,06 düşüş ile 51,55 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (19 Şubat 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,72 :artarakazalarak 5.013,20 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,32 yükseliş sonucu 7.036,42 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,32 yükselerek 11.504,54 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 45.877,43.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,01 azalış ile 66.022,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -3,53 düşüş ile 1.916,90 doları buldu. Brent Petrol ise 71,59 dolar