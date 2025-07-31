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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 31 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 31 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (31 Temmuz 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,17 değer kazanarak 10.743,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 40,59 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,67 değer kazanarak 4.302,55 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 31.07.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 31 Temmuz 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        31 Temmuz 2025 Perşembe tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 1,17 yükseliş ile 10.743,20 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse ENSRI,VKING,IMASM, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CELHA,MMCAS,SNPAM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.168.003.110.00 TL), KCHOL (7.253.352.741.00 TL), ASELS (6.667.718.771.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        288.00
        0.26 %
        8.168.003.110
        K
        179.30
        2.75 %
        7.253.352.741
        A
        187.00
        3.72 %
        6.667.718.771
        Y
        33.66
        0.30 %
        5.263.451.549
        I
        14.82
        2.21 %
        5.108.580.281
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        42.24
        10.00 %
        842.657.070
        V
        45.10
        10.00 %
        60.158.085
        I
        4.73
        10.00 %
        593.708.557
        P
        5.39
        10.00 %
        361.367.024
        Y
        6.60
        10.00 %
        125.969.893
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        11.79
        -10.00 %
        213.967.285
        M
        36.08
        -7.49 %
        3.009.745
        S
        37.50
        -6.67 %
        6.611.720
        T
        11.10
        -6.01 %
        11.349.607
        C
        1.80
        -5.26 %
        2.628.129.087
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (31 Temmuz 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,01 düşerek 40,59 liraya düşerken Euro/TL yüzde 0,44 yükselerek 46,53 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,59
        -0,01 %
        E
        EUR/TRY
        46,53
        0,44 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (31 Temmuz 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,63 değer kazanarak 3.295,76 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,67 değer kazanarak 4.302,55 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.034,68 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 28.052,65 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.295,76
        0,63 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.302,55
        0,67 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.052,65
        0,67 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.034,68
        0,67 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,28 düşüş ile 118.011,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,37 azalış ile 3.780,70 dolar.Brent Petrol ise 72,43 dolar

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