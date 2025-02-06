Piyasa raporu (06 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

06 Şubat 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.842,15 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,26 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MTRYO,RAYSG,KRTEK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YYAPI,YESIL,GLRYH oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.923.875.816.75 TL), AKBNK (8.084.954.972.55 TL), KCHOL (5.950.592.098.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Şubat 2025 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde -0,08 düşerek 35,89 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,22 düşerek 37,31 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (06 Şubat 2025 Perşembe)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,79 değer kaybederek 2.844,46 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,72 değer kaybederek 3.281,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.364,47 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.392,24 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,36 azalış ile 97.731,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,04 düşüş ile 2.746,86 doları buldu. Brent Petrol ise 74,39 dolar