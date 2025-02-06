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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (06 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (06 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (06 Şubat 2025 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,08 düşerek 35,89 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,72 ile 3.281,02 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 06.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (06 Şubat 2025 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        06 Şubat 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.842,15 puanla kapatırken günlük yükseliş % 1,26 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi MTRYO,RAYSG,KRTEK olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YYAPI,YESIL,GLRYH oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.923.875.816.75 TL), AKBNK (8.084.954.972.55 TL), KCHOL (5.950.592.098.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        313.50
        3.21 %
        11.923.875.817
        A
        64.45
        -0.69 %
        8.084.954.973
        K
        161.50
        0.87 %
        5.950.592.099
        I
        13.93
        1.38 %
        5.679.225.969
        Y
        29.50
        1.37 %
        4.375.110.067
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        M
        7.48
        10.00 %
        8.779.021
        R
        381.00
        9.96 %
        394.461.389
        K
        33.82
        9.95 %
        77.042.944
        D
        191.20
        9.95 %
        207.846.964
        B
        12.40
        9.93 %
        8.742.902
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        1.59
        -9.66 %
        20.426.984
        Y
        1.53
        -9.47 %
        22.354.483
        G
        3.01
        -5.64 %
        101.426.814
        Y
        7.77
        -5.59 %
        71.026.325
        C
        7.29
        -5.57 %
        16.122.752
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (06 Şubat 2025 Perşembe)

        Dolar/TL bugün yüzde -0,08 düşerek 35,89 liraya düşerken Euro/TL yüzde -0,22 düşerek 37,31 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,89
        -0,08 %
        E
        EUR/TRY
        37,31
        -0,22 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (06 Şubat 2025 Perşembe)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,79 değer kaybederek 2.844,46 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,72 değer kaybederek 3.281,02 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.364,47 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 21.392,24 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.844,46
        -0,79 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.281,02
        -0,72 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        21.392,24
        -0,72 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.364,47
        -0,72 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,36 azalış ile 97.731,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,04 düşüş ile 2.746,86 doları buldu. Brent Petrol ise 74,39 dolar

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