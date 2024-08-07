Piyasa raporu (07 Ağustos 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (07 Ağustos 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puanla günü kapattı.Dolar ise 33,52 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,67 ile 2.580,48 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Ağustos 2024 Çarşamba tarihinde günü 10.024,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,45 oldu.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YAYLA,AKYHO,AVGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise USAK,RYSAS,MARKA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.230.103.322.00 TL), EREGL (6.741.013.489.74 TL), KOZAL (4.489.485.374.36 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
298.00 ₺
|
6.62 %
|
12.230.103.322
|
50.40 ₺
|
2.02 %
|
6.741.013.490
|
24.50 ₺
|
4.97 %
|
4.489.485.374
|
13.66 ₺
|
0.52 %
|
3.751.722.681
|
162.90 ₺
|
3.10 %
|
3.604.140.343
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
17.38 ₺
|
10.00 %
|
96.499.498
|
8.25 ₺
|
10.00 %
|
13.015.986
|
35.88 ₺
|
9.99 %
|
4.244.787
|
372.00 ₺
|
9.98 %
|
25.406.250
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
19.95 ₺
|
-9.65 %
|
107.816.447
|
45.00 ₺
|
-4.17 %
|
27.237.164
|
69.00 ₺
|
-4.10 %
|
19.359.722
|
8.70 ₺
|
-4.08 %
|
50.087.175
|
8.55 ₺
|
-3.93 %
|
4.910.565
Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ağustos 2024 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,15 yükselerek 33,52 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,44 yükselerek 36,76 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
33,52 ₺
|
0,15 %
|
E
|
36,76 ₺
|
0,44 %
Altın fiyatlarında son durum (07 Ağustos 2024 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,45 değer kazanarak 2.393,60 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,67 değer kazanarak 2.580,48 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.219,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 16.824,76 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.393,60 ₺
|
0,45 %
|
2.580,48 ₺
|
0,67 %
|
16.824,76 ₺
|
0,67 %
|
4.219,09 ₺
|
0,67 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,07 düşüş ile 56.940,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,43 azalış ile 2.430,52 dolar.Brent Petrol ise 78,45 dolar