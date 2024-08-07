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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (07 Ağustos 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (07 Ağustos 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (07 Ağustos 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puanla günü kapattı.Dolar ise 33,52 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,67 ile 2.580,48 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 07.08.2024 - 18:30
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        Piyasa raporu (07 Ağustos 2024 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 07 Ağustos 2024 Çarşamba tarihinde günü 10.024,31 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,45 oldu.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YAYLA,AKYHO,AVGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise USAK,RYSAS,MARKA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.230.103.322.00 TL), EREGL (6.741.013.489.74 TL), KOZAL (4.489.485.374.36 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        298.00
        6.62 %
        12.230.103.322
        E
        50.40
        2.02 %
        6.741.013.490
        K
        24.50
        4.97 %
        4.489.485.374
        I
        13.66
        0.52 %
        3.751.722.681
        T
        162.90
        3.10 %
        3.604.140.343
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        17.38
        10.00 %
        96.499.498
        A
        8.25
        10.00 %
        13.015.986
        B
        35.88
        9.99 %
        4.244.787
        E
        372.00
        9.98 %
        25.406.250
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        U
        19.95
        -9.65 %
        107.816.447
        R
        45.00
        -4.17 %
        27.237.164
        M
        69.00
        -4.10 %
        19.359.722
        S
        8.70
        -4.08 %
        50.087.175
        B
        8.55
        -3.93 %
        4.910.565
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (07 Ağustos 2024 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,15 yükselerek 33,52 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,44 yükselerek 36,76 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        33,52
        0,15 %
        E
        EUR/TRY
        36,76
        0,44 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (07 Ağustos 2024 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,45 değer kazanarak 2.393,60 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,67 değer kazanarak 2.580,48 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.219,09 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 16.824,76 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.393,60
        0,45 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.580,48
        0,67 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        16.824,76
        0,67 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.219,09
        0,67 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,07 düşüş ile 56.940,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,43 azalış ile 2.430,52 dolar.Brent Petrol ise 78,45 dolar

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