Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.180,69 %0,00
        DOLAR 43,7387 %0,14
        EURO 51,8953 %0,03
        GRAM ALTIN 7.040,60 %2,05
        FAİZ 35,79 %0,03
        GÜMÜŞ GRAM 109,93 %4,63
        BITCOIN 68.296,00 %3,82
        GBP/TRY 59,6103 %0,07
        EUR/USD 1,1865 %-0,05
        BRENT 67,60 %0,10
        ÇEYREK ALTIN 11.511,38 %2,05
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (13 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (13 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (13 Şubat 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,00 değer kazanarak 14.180,69 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,74 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,01 ile 7.038,00 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa raporu (13 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 Şubat 2026 Cuma tarihinde günü 14.180,69 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,00 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATEKS,KAPLM,EUKYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BLCYT,MMCAS,BMSTL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (27.526.756.240.25 TL), ISCTR (11.992.867.319.51 TL), ASELS (11.462.789.306.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        347.75
        3.19 %
        27.526.756.240
        I
        17.91
        -1.32 %
        11.992.867.320
        A
        302.25
        0.25 %
        11.462.789.306
        P
        218.10
        0.28 %
        10.876.284.222
        A
        88.70
        -2.69 %
        10.653.903.342
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        108.90
        10.00 %
        5.773.395
        K
        446.00
        9.99 %
        278.688.155
        E
        18.07
        9.98 %
        18.738.311
        D
        21.92
        9.98 %
        322.338.633
        I
        99.85
        9.97 %
        228.301.588
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        39.30
        -9.99 %
        10.575.198
        M
        108.40
        -9.97 %
        3.471.000
        B
        107.60
        -9.96 %
        483.182.741
        U
        29.50
        -9.23 %
        704.610.526
        K
        432.00
        -7.54 %
        3.214.962.316
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Şubat 2026 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 43,74 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,05 yükselerek 51,90 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,74
        0,14 %
        E
        EUR/TRY
        51,90
        0,05 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (13 Şubat 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,77 :artarakazalarak 5.009,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,01 yükseliş sonucu 7.038,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,01 yükselerek 11.507,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 45.887,76.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.009,27
        1,77 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.038,00
        2,01 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.887,76
        2,01 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.507,13
        2,01 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,07 yükseliş ile 68.238,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,28 artış ile 2.018,90 dolar.Brent Petrol ise 67,49 dolar

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tahliye edilen 'Mardinli Marilyn Monroe': 100 bin liram olsaydı cezaevine girmeyecektim

        Mardin'de taksi şoförünün kaldırımda uyuyan köpeği ezdiği görüntüleri sanal medyada paylaştığı gerekçesiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılıp cezaevine giren, 'Mardinli Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Akarmut (50) tahliye edildi. Uzlaşma için 100 bin TL ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        Uçağın tekerleği çıktı! Yolcular tahliye edildi!
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        13 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        Rüşvetçi doktorların çelişkili ifadesi
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        GOÜ borsalarına 47 milyar dolar aktı
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Markette "4 parmak" ile yardım istemişti! Hatice'nin katiline istenen ceza açıklandı!
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Sevgililer Günü enflasyonu
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Süper Lig'de dev randevu! 11'ler netleşiyor
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        Onlyfans operasyonunda 25 gözaltı kararı!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        12. Yüzyıla ait üzerinde Süleyman mührü var! 4 metrelik rulo yazıt için 1 milyon dolar!
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Fuat Oktay ABD'de açıklamalarda bulundu
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        Sürücüler bu cezalara dikkat!
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        UEFA gelirleri açıklandı! İşte en çok kazanan takım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Can güvenliğini hiçe saydı
        Can güvenliğini hiçe saydı
        "Bunun bedelini öde"
        "Bunun bedelini öde"
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi
        İkinci el fiyatları enflasyona yenildi