Piyasa raporu (13 Şubat 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (13 Şubat 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,00 değer kazanarak 14.180,69 puanla günü kapattı.Dolar ise 43,74 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,01 ile 7.038,00 liraya çıktı.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ATEKS,KAPLM,EUKYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BLCYT,MMCAS,BMSTL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (27.526.756.240.25 TL), ISCTR (11.992.867.319.51 TL), ASELS (11.462.789.306.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
347.75 ₺
|
3.19 %
|
27.526.756.240
|
17.91 ₺
|
-1.32 %
|
11.992.867.320
|
302.25 ₺
|
0.25 %
|
11.462.789.306
|
218.10 ₺
|
0.28 %
|
10.876.284.222
|
88.70 ₺
|
-2.69 %
|
10.653.903.342
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
108.90 ₺
|
10.00 %
|
5.773.395
|
446.00 ₺
|
9.99 %
|
278.688.155
|
18.07 ₺
|
9.98 %
|
18.738.311
|
21.92 ₺
|
9.98 %
|
322.338.633
|
99.85 ₺
|
9.97 %
|
228.301.588
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
39.30 ₺
|
-9.99 %
|
10.575.198
|
108.40 ₺
|
-9.97 %
|
3.471.000
|
107.60 ₺
|
-9.96 %
|
483.182.741
|
29.50 ₺
|
-9.23 %
|
704.610.526
|
432.00 ₺
|
-7.54 %
|
3.214.962.316
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Şubat 2026 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,14 artarak 43,74 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,05 yükselerek 51,90 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,74 ₺
|
0,14 %
|
E
|
51,90 ₺
|
0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (13 Şubat 2026 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,77 :artarakazalarak 5.009,27 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,01 yükseliş sonucu 7.038,00 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,01 yükselerek 11.507,13 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 45.887,76.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.009,27 ₺
|
1,77 %
|
7.038,00 ₺
|
2,01 %
|
45.887,76 ₺
|
2,01 %
|
11.507,13 ₺
|
2,01 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,07 yükseliş ile 68.238,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 2,28 artış ile 2.018,90 dolar.Brent Petrol ise 67,49 dolar