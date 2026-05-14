Piyasa raporu (14 Mayıs 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Mayıs 2026 Perşembe tarihinde günü 14.644,70 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,32 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BRLSM,MIATK,ANELE, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ZERGY,EDATA,PEKGY.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.652.840.034.65 TL), THYAO (10.403.339.766.25 TL), ASTOR (10.189.220.777.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mayıs 2026 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 45,43 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,18 düşerek 53,12 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (14 Mayıs 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,04 azalış ile 4.686,85 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,05 düşüşle 6.844,21 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.190,28 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.624,26 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 2,17 artış ile 81.002,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,51 yükseliş ile 2.287,47 doları buldu. Brent Petrol ise 104,92 dolar