Piyasa raporu (17 Nisan 2026 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

17 Nisan 2026 Cuma, BIST 100 günü 2,72 yükselerek 14.587,93 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14601.1200 puandan işlem görürken en düşük 14183.2100 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi KLRHO,HDFGS,EFOR, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise MAALT,ARZUM,BRMEN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (35.570.578.374.25 TL), SASA (34.031.655.309.96 TL), YKBNK (15.250.166.576.50 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Nisan 2026 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 44,85 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,24 yükseliş ile 52,97 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (17 Nisan 2026 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,63 değer kazanarak 4.867,94 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,85 değer kazanarak 7.019,90 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.477,54 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.769,75 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,84 değer kazanarak 77.949,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 5,17 yükselerek 2.445,88 dolardan işlem gördü.