Piyasa raporu (21 Mayıs 2026 Perşembe): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

21 Mayıs 2026 Perşembe, BIST 100 günü -6,05 düşerek 13.163,88 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14063.6300 puandan işlem görürken en düşük 13163.8800 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ICBCT,EKIZ,EUKYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TRHOL,SEKUR,HURGZ oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.359.129.293.25 TL), ASTOR (14.392.030.608.00 TL), SASA (9.665.918.176.89 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mayıs 2026 Perşembe)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 45,61 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,11 düşerek 52,96 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (21 Mayıs 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -0,88 azalış ile 4.504,13 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,76 düşüşle 6.610,36 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.807,94 olurken, Cumhuriyet altını ise 43.099,57 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,53 düşüş ile 77.193,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,40 azalış ile 2.132,06 dolar.Brent Petrol ise 107,71 dolar