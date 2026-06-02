Piyasalarda gün sonu: 02 Haziran 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 02 Haziran 2026 Salı tarihinde günü 14.200,20 puanla bitirdi, günlük yükseliş 3,62 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi ATATP,BIGTK,SANEL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ICBCT,RALYH,ALKLC.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler AKBNK (13.320.700.122.50 TL), THYAO (13.017.523.899.00 TL), ASTOR (11.837.245.726.75 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Haziran 2026 Salı)

Dolar/TL yüzde 0,06 artarak 45,93 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,10 yükselerek 53,47 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (02 Haziran 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,46 değer kazanarak 4.505,65 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,46 değer kazanarak 6.649,71 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 10.872,28 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 43.356,13 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -4,97 değer kaybederek 67.502,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -2,02 düşerek 1.920,54 dolardan işlem gördü.